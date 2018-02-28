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28 Şubat 2018 15:47

Kardelen Koleji’nde yangın tatbikatı yapıldı

Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde 28 Şubat Sivil savunma günü ve 1-7 Mart deprem haftası olması dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından afete hazırlık eğitimi verildi.

Kardelen Koleji’nde yangın tatbikatı yapıldı

28 Şubat 2018 15:47


Özel Kardelen Koleji’nde ilk olarak öğrencilere yönelik düzenlenen konferansta olası bir afet, deprem ve yangın durumlarında neler yapılması gerekir konuları anlatıldı. Konferansta öğrencilerin merak ettiği sorularda cevap bulurken daha sonra ise uygulamaya geçildi. Çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ise kontrollü bir şekilde yakılan ateşe afet ekipleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Tatbikat esnasında da öğrencilere gerçek bir yangında neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konuları da anlatıldı.




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