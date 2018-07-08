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08 Temmuz 2018 11:49

Klasik otomobiller Kapadokya’da buluştu

Hollanda’dan yola çıkan klasik araba tutkunları peribacalarıyla ünlü Kapadokya’dan geçti.

Klasik otomobiller Kapadokya’da buluştu

08 Temmuz 2018 11:49


Geçtiğimiz günlerde Kapıkule sınır kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere düzenlenen klasik araba turuna katılanlar Avanos ilçesi ve Göreme’de tarihi turistik mekânları gezdi. “TransAsia” adıyla düzenlenip Hollanda’nın Bant şehrinde klasik arabalarıyla buluşan gezginler 25 bin km yolculuk yaparak bir buçuk ayda Çin’e ulaşmayı hedefliyor.


Daha sonra Rusya üzerinden tekrar Hollanda’ya dönecek olan klasik araba meraklıları Kapadokya bölgesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi gezinti yaptılar. Peribacaları önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ise yolculuklarına devam ettiler.


Kapadokya’dan Kayseri ve Sivas üzerinde Erzincan’a geçerek mola verecek olan klasik araba meraklıları İran’a ardından da Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan geçerek Çin’e varacaklar.


Transasia adıyla turu düzenleyen klasik araba meraklısı Klaas Postma, 6 Ağustos’ta Çin’e varmayı hedeflediklerini, geçtikleri yerlerde tarihi ve kültürel alanları gezdiklerini söyledi.




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