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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Mustafa Mercan Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşağıbarak köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Mustafa Mercan Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşağıbarak köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Gazisi Mustafa Mercan için Nevşehir Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşağıbarak Köyünde düzenlenen cenaze merasimine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Arslan, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, Aşağıbarak Köyü Muhtarı Fazlı Çetin, Gazi yakınları ile köy halkı katıldı.


Cuman namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mustafa Mercan'ın naaşı Aşağıbarak Köyü mezarlığına defnedildi.


Vali İlhami Aktaş, cenaze namazı sonrası Gazi Mercan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınların da başsağlığı diledi.

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