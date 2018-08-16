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16 Ağustos 2018 09:21

Nevşehir Belediyesi’nden ABD ürünlerine boykot

Nevşehir Belediyesi, ABD ‘nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırım kararının ardından bundan sonraki süreçte ABD ürünlerinin satın alınmaması kararı aldı.

Nevşehir Belediyesi’nden ABD ürünlerine boykot

16 Ağustos 2018 09:21


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO müttefiki olan ABD’nin Uluslararası hukuk normlarını da hiçe sayan bir anlayış içerisinde Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararının hiçbir zeminde değerlendirmeye bile alınamayacak düzeyde olduğunu belirterek, bu nedenle Türkiye’ye yönelik yaptırımların hiçbir meşruiyetin olmadığını ifade etti.


ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı ağır yaptırım kararının ardından, Nevşehir Belediyesi olarak hiçbir yatırım ve hizmet odaklı çalışmanın içerisinde ABD menşeli hiçbir ürünün satın alınmaması yönünde, ilgili birimlere talimat verdiğini belirterek, “Türkiye’nin hukuk kurallarına riayet etmemeyi bir alışkanlık hale getiren ABD’ye karşı, bizlerde ABD’nin ürünlerini kullanmamayı bir alışkanlık haline getirme kararlılığı içerisindeyiz. Bundan sonra Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yatırım çalışmaları ve belediyemizin her türlü etkinliklerinde her ne şekilde olursa olsun ABD menşeli hiçbir ürünü kesinlikle satın almama kararı aldık" dedi.




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