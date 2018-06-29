Nevşehir Belediyespor’da yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Ligi ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Kulübü, 28.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul ile yeni yönetim kurulunu belirledi ve Nevşehir Valiliği Dernekler Müdürlüğü nezdinde de resmileşti. Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu da ilk toplantısında görev dağılımı yapıtı.

Yapılan görev bölümü ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı olurken, Başkan Vekili de Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli oldu.

Nevşehir Belediyespor yönetim kurulu tarafından yapılan görev dağılımı ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz Başkan Yardımcısı , Ahmet Korkmazer Sekreter, Umut Araz Asbaşkan, Musa Öçkoymaz Stadyum ve Tesis Sorumlusu, Serdar Yılmaz İdari ve Spor Güvenlik Sorumlusu, Nurullah Uzer Sağlık Hizmetleri Sorumlusu, Lütfü Akkuş Alt Yapı Sorumlusu, Muhammed Fevzi Aygün Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü, Yakup Dinler Medya, Tanıtım ve Reklam Sorumlusu, Fatih Ün Futbol Şube Sorumlusu, Fatih Mehmet Sürmeli Akreditasyon Sorumlusu, Emin Ağmaz Taraftar Sorumlusu ve Doğan Ceran Sayman olarak görev yapacak.