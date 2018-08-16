Nevşehir Heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı, turistik merkezlerin belediye başkanları ve bölge turizmcilerinden oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ettiler.

Kapadokya bölgesindeki turizm sorunları ve çözüm önerilerinin de ele alındığı ziyarete başkanlık yapan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gösterdiği yakın ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe,Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ile bölge turizmcileri, bölge turizmine ilişkin düşüncelerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktardılar.