Nevşehir protokolü bayramlaştı

Hanım konağında düzenlenen bayramlaşma programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanvekili Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmak için Hanım konağı bahçesine gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü.