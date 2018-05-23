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23 Mayıs 2018 11:30

Nevşehir’de 23 yaşındaki gencin organları 4 kişiye hayat verdi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Can Gök, organlarıyla 4 hastaya yaşam kaynağı oldu.

Nevşehir’de 23 yaşındaki gencin organları 4 kişiye hayat verdi

23 Mayıs 2018 11:30


Edinilen bilgilere göre Ürgüp ilçesinde 23 yaşındaki Ali Can Gök 10 gün önce trafik kazası geçirerek Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ali Can Gök’ün beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında ise Sağlık İl Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın gencin ailesi ile görüşerek organlarını bağış yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu Ankara’da gelen ekipler tarafından alınarak hastaların bulunduğu tedavi merkezlerine götürüldü.


Ankara’daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda, Gök’ün karaciğeri, iki böbreği ve kalp kapakçığı alınarak özel araçla Ankara’da bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.


Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için yaşam umudu olduğunu vurgularken 4 hastayı yeniden hayata bağlayan Gök ailesine teşekkür etti.




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