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24 Haziran 2018 21:20

Nevşehir’de AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Nevşehir’de AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yapılıyor

24 Haziran 2018 21:20

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, AK Parti Nevşehir İl Binası önünde toplanan vatandaşlar kutlama yaptı.


Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelen vatandaşlar "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı.


Yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla eşlik ederken MHP’li vatandaşların "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü.


Bu sırada Neslihan Tekin adlı yaşlı kadın kutlamanın yapıldığı caddede araçların önüne geçerek çiftetelli oynadı. "Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. Erdoğan’ımız yine seçildi" dedi.


Öte yandan binlerce araç sürücüsü ise uzun kuyruklar oluşturdu.




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