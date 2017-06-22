Nevşehir’de bayramlaşma 25 Haziran Pazar günü yapılacak

00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirileceği geleneksel Ramazan Bayramlaşma, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

25 Haziran 2017 Pazar günü, 11.00-12.00 saatleri arasında geleneksel olarak gerçekleştirilecek bayramlaşmada, Nevşehir protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşacak.

Bayramlaşmaya katılacaklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak.