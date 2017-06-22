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22 Haziran 2017 15:37

Nevşehir’de bayramlaşma 25 Haziran Pazar günü yapılacak

Nevşehir’de, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenecek geleneksel bayramlaşma, Ramazan Bayramının birinci günü olan 25 Haziran 2017 Pazar günü, 11.

Nevşehir’de bayramlaşma 25 Haziran Pazar günü yapılacak

22 Haziran 2017 15:37

00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirileceği geleneksel Ramazan Bayramlaşma, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.


25 Haziran 2017 Pazar günü, 11.00-12.00 saatleri arasında geleneksel olarak gerçekleştirilecek bayramlaşmada, Nevşehir protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşacak.


Bayramlaşmaya katılacaklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak.




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