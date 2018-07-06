Nevşehir’de moloz ve hafriyat yığınları temizleniyor

Vatandaşlar tarafından boş alanlara gelişigüzel dökülerek kötü bir görüntü oluşmasının yanı sıra, çevre kirliliğinin de oluşmasına neden olan moloz ve hafriyat yığınlarının temizlenmesi için Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir dizi önlem alarak kaçak dökümleri engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri önlemler dahilinde temizlenen alanlar için muhtelif noktalara enkaz döküm yerlerinin belirtildiği uyarı levhaları da yerleştirerek, moloz ve hafriyat dökümünün de önüne geçmeyi planlıyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, şehir merkezinde görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların da gereken hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.