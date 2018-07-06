Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 16:10

Nevşehir’de moloz ve hafriyat yığınları temizleniyor

Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında boş arazilere atılmış olan hafriyat ve moloz yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir’de moloz ve hafriyat yığınları temizleniyor

06 Temmuz 2018 16:10


Vatandaşlar tarafından boş alanlara gelişigüzel dökülerek kötü bir görüntü oluşmasının yanı sıra, çevre kirliliğinin de oluşmasına neden olan moloz ve hafriyat yığınlarının temizlenmesi için Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir dizi önlem alarak kaçak dökümleri engelleme çalışmalarını sürdürüyor.


Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri önlemler dahilinde temizlenen alanlar için muhtelif noktalara enkaz döküm yerlerinin belirtildiği uyarı levhaları da yerleştirerek, moloz ve hafriyat dökümünün de önüne geçmeyi planlıyor.


Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, şehir merkezinde görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların da gereken hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç