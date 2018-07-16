Nevşehir’de parklar güvenlik kameralarıyla takip ediliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından parklar yapılan yenileme çalışmaları ile beraber parklarda güvenlik sistemleri de oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda Esentepe Mahallesi’nde bulunan Göktürk Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte parkın çeşitli bölgelerine 8 adet güvenlik kamerası takıldı. Parkta yaşanan gelişmeleri 24 saat boyunca kayıt altına alan kameralar sayesinde de Nevşehir’de aileler çocuklarını gönül rahatlığı içerisinde parklara gönderiyorlar. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de parkta yaptığı ziyarette oyun oynayan çocuklar ve parkta bulunan vatandaşlar ile bir süre görüştü. Göktürk Parkında çeşitli incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen güvenlik kameralarını da kontrol ederek park sorumlularından bilgiler aldı.

Nevşehir’de bulunan parklar sadece ışıklandırmaların değil güvenlik kameralarının da hizmete girdiğini ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen biz yerel yönetimler olarak tüm alt yapıları oluşturduk ama burada en büyük görev ailelere ve öğretmenlere düşüyor dedi. Seçen, “ Biz göreve geldiğimizde Nevşehir’de üç tane park vardı. Şuanda 117 tane parkımız bulunuyor. Tabi bu zaman içerisinde parklarımız deforme olmaya başladı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte sadece gece ışıklandırması değil aynı anda da kamera sistemlerini yerleştirmeye başladık. İlk defa Esentepe Mahallesi Göktürk Parkında bu uygulamayı başlattık. Biliyorsunuz son dönemlerde gündemde olan çocuk istismarı, çocuk kaçırılmalarıyla ilgili şuan Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor. Biz belediye olarak bundan sonra diğer park yenileme çalışmalarıyla beraber ışıklandırma ve kamera sistemlerini faaliyete geçireceğiz. Biz fiziki olarak mutlaka bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Ama en önemlisi ailelerin eğitimidir. Parkta bulunan çocuklara tek tek sordum. Sağ olsunlar ne yapmaları gerektiğini anlattılar. Onun için ailelerin ve özellikle de öğretmenlerimizin bu konu üzerine çok eğilmeleri lazım. Biz belediye olarak yapılması gerekenleri buradan bu parkımızdan başlattık. Diğer parklarımızda da zaman içerisinde bu yıl içerisinde hepsini çözmeye gayret edeceğiz” dedi.

Göktürk Parkında incelemelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen çocukların eğitimleri konusunda özellikle ailelere ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi. Seçen, “Aileler bu konuda çocuklarını bilinçlendirmesi lazım. Burada en büyük sorumluluk ailelerimize düşüyor, öğretmenlerimize düşüyor. Biz yerel yönetimler fiziki olarak bu şartları yerine getirelim. Ama ailelerde, öğretmenlerimizde, Milli Eğitim’de bu işin üzerinde mutlaka durması lazım” diye konuştu.