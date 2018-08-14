Nevşehir’de Turizm Destinasyon Çalıştayı düzenlendi

Nevşehir Kapadokya Bölgesinin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerinin en etkin bir şekilde tanıtımının sağlanarak dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekebilmek amacıyla “Kapadokya Turizm Destinasyon Yönetimi Projesi” çalıştayı TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında gerçekleştirilen “Kapadokya Destinasyon Projesi” toplantısına, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NTB Başkanı İbrahim Salaş, NTSO Başkan Vekili Cengiz Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Kaymakamlar, İl Müdürleri, Belediye Başkanları, turizm dernek ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kapadokya’da turizm sektör temsilcileri katıldı.

Vali İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesine daha fazla turist çekmek için Kapadokya Destinasyon Projesi’ni başlattıklarını ifade etti. Vali Aktaş, “Milletvekillerimizin de katılımlarında, İl Turizm Müdürlüğü, ilçe belediyelerini, üniversitelerimizin ilgili öğretim üyelerini, Turizm Derneklerini, yani TURSAB, TUROB, SKAL gibi kuruluşları, otelcileri bir araya getirdik. Kısacası Nevşehir Kapadokya Bölgesinin turizm alanında çalışan aktörlerini topladık. Bir dizi arama toplantısı yaptık. Beklentileri ve önerileri dinledik. Bu toplantıların sonucunda, bir tanıtım ve turizm kampanyası hazırlamaya karar verdik. İnşallah Kapadokya’mızın korunması ve tanıtılması adına faydalı bir toplantı oldu" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz’de, "TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğümüzde düzenlemiş olduğumuz Kapadokya Destinasyon Yönetimi İdaresi çalışmamızı iştirakçilerimizle istişare ediyoruz. Dünyanın eşsiz güzelliklerinin korunması ve yönetimi konusunda hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise Kapadokya’ya gelen ziyaretçi sayısında bu yıl yeni turizm sezonu açılışı itibariyle yükselişe geçişinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, gerek turist sayısının artırılması gerekse konaklama gün sayısının artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini yapılan çalıştayın projeye büyük oranda katkı sağladığını ifade etti.

Daha sonra Kapadokya’ya fazla turist çekmeye yönelik yapılan tanıtım seferberliği ile ilgili katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunuldu istek ve taleplerin ardından çalıştay sona erdi.