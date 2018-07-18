İki gün önce gece saat 22.30 civarında olayın gerçekleştiğini ifade eden İhsan Onur Kesici, polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Gülşehir Sadabat Parkı içinde üzerinde Gülşehir Belediyesi yazan 50 NB 002 plakalı beyaz bir araç bulunduğum yerden geçti. Ardından bir silah sesi duydum ve arkamı döndüğümde belediyede çalıştığını bildiğim bir şahsı gördüm. Bu şahıs elinde silaha benzer bir şey ile araca bindi. Bu sırada bir köpeğin inlediğini duydum ve orada doğru gittim. Bir köpeğin can çekiştiğini gördüm ve videosunu çektim. Çocuk parkının yanında yine üç el silah sesine benzer veya havalı silah sesine benzer bir ses duydum. BU sırada yanımdan belediye çalışanı olduklarını tahmin ettiğim 3 kişi geçti. Bu şahıslar gittikten sonra yanımdakilerle birlikte sesin geldiği yere doğru gittik. Yerde ölü olan iki köpek gördük" diyerek ellerindeki görüntülerle birlikte olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkisini dile getiren Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol, "Gülşehir Belediyesi’ne ait bir bakım evi yok. Kısırlaştırma ve tedavi yok. Hayvan şikayeti olduğu zaman çözümü hayvanları öldürerek katletmek. Ne acıdır ki bu hunharca davranışı bir çocuk parkında yapacak kadar gözleri dönebiliyor. Bu cinayetler asla cezasız kalmamalıdır. Yasal şikayetleri yaptık, neticeyi hep birlikte takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Belediyeler ceza kapsamına alınmadığı sürece katliamlar önlenemez. Bir an önce yasalarda düzenleme yapılmalı ve ceza kapsamına alınmalı" diye konuştu.