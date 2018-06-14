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14 Haziran 2018 10:14

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ramazan Bayramını kutladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ramazan Bayramını kutladı

14 Haziran 2018 10:14

Dr. Mazhar Bağı Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Müslümanlar için mukaddes üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ı tamamlamanın toplum olarak huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mukaddes Ramazan ayını geride bırakarak yakınlarımızı ziyaret etmek, toplumun yardım ve desteğe muhtaç kesimine ilgi ve şefkat göstermek için büyük bir fırsat olarak gördüğümüz Ramazan Bayramı da özel zaman dilimlerindendir. İnsanlar arası sevgi ve saygı bağlarının güç kazandığı; anlayış, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, insani ve ahlaki erdemlerin toplumsal hayata daha güçlü katıldığı Ramazan Bayramı, gönülleri birbirine yaklaştıran müstesna bir manevi iklimdir. Bu duygu ve düşüncelerle; üniversitemiz ailesi ve Nevşehirli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik eder; Milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan dilerim” dedi.




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