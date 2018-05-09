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09 Mayıs 2018 15:06

NEVÜ’de çocuk tiyatrosu sergilendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘Ormanda’ isimli tiyatro oyununu sahneledi.

NEVÜ’de çocuk tiyatrosu sergilendi

09 Mayıs 2018 15:06

Minik öğrencilerin izleyici olarak katıldığı ve animasyon gösterileri ile başlayan tiyatro büyük ilgi gördü.


NEVÜ Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı 1. sınıf 2. öğretim öğrencilerinin ‘Çocuk ve Drama’ dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Ayşen Tükel rehberliğinde ve Osman Arslan yönetiminde hazırladıkları ‘Ormanda’ isimli tiyatro oyunu Kültür ve Kongre Merkezi Hayri Efendi Salonunda sahnelendi. Tiyatro gösterimine; NEVÜ Kadın-Mehmet Dirikoç Anaokulu, Cevher Dudayev Anaokulu ve Uğur Okulları ana sınıf ile 1. Sınıf öğrencileri; öğretmenler, veliler, NEVÜ Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Meydan, Öğr. Gör. Ayşen Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Köprülü ve üniversite personeli ile öğrenciler katıldı.


‘Vatan sevgisi’, ‘Kardeş sevgisi’, ‘Medyanın doğru kullanımı’, ‘Cep telefonunun yaşa göre uygunluğu’, ‘Ortak karar almanın önemi’ ve ‘Hayvan sevgisi’ne dair temaların işlendiği tiyatro gösterimi, izleyen minik öğrencileri hem doyasıya eğlendirdi, hem de bilgilendirdi.


Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin başarılı performanslarıyla sergiledikleri tiyatro oyunu toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.




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