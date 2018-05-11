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11 Mayıs 2018 10:15

NEVÜ’de Dildar Türk sanat müziği konseri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından ‘Dildar Türk Sanat Müziği Konseri’ düzenlendi.

NEVÜ’de Dildar Türk sanat müziği konseri düzenlendi

11 Mayıs 2018 10:15


NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Küçükgök tarafından hazırlanan ve yönetilen konserde birbirinden güzel eserler müzikseverlere seslendirildi.


Konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.


Konser, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin’in Öğr. Gör. Emre Küçükgök’e teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.




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