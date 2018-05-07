Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 13:33

NEVÜ’de geleceğin öğretmenleri sergi açtı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ‘‘Geleceğin Öğretmenlerinden, Geleceğin Üretken Beyinlerine’ adlı materyal tasarım sergisi açtı.

NEVÜ’de geleceğin öğretmenleri sergi açtı

07 Mayıs 2018 13:33


NEVÜ Eğitim Fakültesi düzenlenen serginin açılışına; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Erginer, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sema Öngören, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.


Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe’nin katılımcılar ile birlikte açılışını gerçekleştirdiği, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin kendi tasarladıkları birbirinden ilginç materyallerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.


Sergide öğrencilerin; ‘Minus Kule’, ‘Kes Kesler’, ‘Uzay’, ‘Benim Minik Mağazam’, ‘Teknolojik Gelişim’, ‘Yağmur Damlaları’, ‘Gezegenler’, ‘Toplama Makinesi’, ‘Eğlenerek Öğrenelim’, ‘Şekil Kutusu’, ‘Somut Soyut İsimler’, ‘Saat Kaç?’, ‘Küçük mü Büyük mü?’, ‘Gezegenler’, ‘Taşıtları Tanıyalım’, ‘Deprem’, ‘Colours’, ‘Farklılıklar’, ‘Bugün Hava Nasıl?’, ‘Sakuracım’, ‘DESCRIBE ME!’, ‘Dönüşük’, ‘Duyularımız’, ‘Pet’s’, ‘Eş Anlam-Zıt Anlam’, ‘Varlıklar’, ‘Tek ve Çift Sayılar’, ‘Maddenin Halleri’, ‘Kesirler’, ‘Isırırım’ ve ‘Toplama Cetveli’ gibi tasarımları yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç