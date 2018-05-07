NEVÜ’de geleceğin öğretmenleri sergi açtı

NEVÜ Eğitim Fakültesi düzenlenen serginin açılışına; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Erginer, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sema Öngören, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Vedat Aktepe’nin katılımcılar ile birlikte açılışını gerçekleştirdiği, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin kendi tasarladıkları birbirinden ilginç materyallerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Sergide öğrencilerin; ‘Minus Kule’, ‘Kes Kesler’, ‘Uzay’, ‘Benim Minik Mağazam’, ‘Teknolojik Gelişim’, ‘Yağmur Damlaları’, ‘Gezegenler’, ‘Toplama Makinesi’, ‘Eğlenerek Öğrenelim’, ‘Şekil Kutusu’, ‘Somut Soyut İsimler’, ‘Saat Kaç?’, ‘Küçük mü Büyük mü?’, ‘Gezegenler’, ‘Taşıtları Tanıyalım’, ‘Deprem’, ‘Colours’, ‘Farklılıklar’, ‘Bugün Hava Nasıl?’, ‘Sakuracım’, ‘DESCRIBE ME!’, ‘Dönüşük’, ‘Duyularımız’, ‘Pet’s’, ‘Eş Anlam-Zıt Anlam’, ‘Varlıklar’, ‘Tek ve Çift Sayılar’, ‘Maddenin Halleri’, ‘Kesirler’, ‘Isırırım’ ve ‘Toplama Cetveli’ gibi tasarımları yer alıyor.