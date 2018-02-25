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25 Şubat 2018 10:22

Oğuzhan Koç yeni single sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni single’ı sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi.

Oğuzhan Koç yeni single sonrası ilk konserini Nevşehir’de verdi

25 Şubat 2018 10:22


Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve senarist kimliğiyle de milyonların sevgisini kazanan Oğuzhan Koç, Nevşehir’de Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı Oğuzhan Koç, son çalışması ‘Beni İyi Sanıyorlar’ şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını yüzlerce kişiyle birlikte söyledi. Şarkıcı, sahnede kaldığı yaklaşık 45 dakika boyunca zaman zaman hayranlarıyla şakalaştı.


Yeni single çalışması sonrasında ilk kez hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Koç, Nevşehir’e de ilk kez böylesine bir etkinlik için geldiğini söyledi. Koç, “Yeni single dün çıktı. Bugün de ilk defa seyirci biliyor mu, duydu mu, ne hissediyor, beğendi mi beğenmedi mi etkisini görmek için Nevşehir’deyiz. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum. 25 Mart tarihinde de Bostancı Gösteri Merkezi’ndeyiz. Çok güzel bir konser hazırlıyoruz. Güzel sürprizlerimiz olacak. Sahnede sürpriz konuklarımız olacak. İstanbul’da uzun zamandır konser vermiyorum. O yüzden oraya çok güzel bir katılım olacağını, çok güzel bir akşam geçireceğimizi düşünüyorum. İstanbulluları da 25 Mart’ta Bostancı’ya bekliyoruz. Nevşehir’e de ilk kez konsere geliyorum. Ben Kapadokya’ya en son lisedeyken gelmiştim. O vakitten beri gelmiyorum. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.


Sanatçı Oğuzhan Koç’un alışveriş merkezinde verdiği mini konser sırasında zaman zaman izdiham yaşandı.




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