Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 07:53

Önce uçtular sonra oy kullandılar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da yerli turistler önce sıcak hava balonları ile kuşbakışı peribacalarını izledi ardından oy kullanmaya gitti.

Önce uçtular sonra oy kullandılar

16 Nisan 2017 07:53


Tüm Türkiye bugün referandumda oy kullanmak için sandık başına giderken bazı yerli turistler ise Kapadokya’da önce balon turu yapıp ardından oy kullanmayı tercih ettiler. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerli turistler bu sabahın erken saatlerinde sıcak hava balon turlarına katılarak peribacalarını gökyüzünden kuşbakışı izlemeyi tercih etti.


İstanbul’dan Kapadokya bölgesini ziyarete geldiğini ifade eden Mürsel Tellici önce balon turuna katılacağız ardından da oyumuzu kullanacağız dedi. Tellici, “Önceden belirlemiş olduğumuz bir Kapadokya seyahatimiz vardı. Bugün Kapadokya turumuzun ardında balon turumuzu yapıyoruz. Daha sonra dönüp oyumuzu kullanacağız. Türkiye için hayırlı olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.


Royal Balon pilotlarında Tolga Eke ise yaptığı açıklamada genellikle çevre illerden balon turuna katılan yerli turistlerimiz bulunmakta onlar için bizde sandığa uçuyoruz dedi. Eke, “ Öncelikle referandumun memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi yerli ve yabancı misafirlerimizin balon turuna ilgisi artarak devam etmektedir. Emniyetli uçuşlarımıza devam ediyoruz. Burada ki yerli misafirlerimizi direk sandığa bırakacağız buradan. Direk sandığın yanına ineceğiz. Kimsenin oy kullanmasını engellemeyeceğiz. Burada misafirlerimiz zaten bölgeden yani yakın illerden gelmektedirler. Bu şekilde herkes oyunu kullanabilecek” dedi. (COŞ-FT)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    19°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:12
  • Güneş :05:56
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:35
  • Akşam :19:26
  • Yatsı :20:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!