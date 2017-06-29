Özel Haber) Kapadokya semalarında sürpriz evlilik teklifi

Tahsin Ay, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı Tuğçe Koç ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Evlilik teklifini unutulmaz kılmak isteyen Tahsin Ay Kapadokya’da faaliyet gösteren Türkiye Balloons firmasına giderek düşüncesini buradaki pilotlar ile paylaştı. Bir gün önceden hazırlıklarını tamamlayan Tahsin Ay, sabahın ilk saatlerinde kız arkadaşı ile birlikte Aşk Vadisine gelerek balona bindi. Hiçbir şeyden habersiz Kapadokya’nın eşsiz semalarında uçuş yapan şanslı çift Göreme Beldesi yakınlarına geldiklerinde aynı firmaya ait diğer balonun pilotu, uçurduğu balonun sepetinde, “Benimle Evlenir misin Tuğçem” yazılı pankart açtı, daha sonra da Tahsin Ay Balonun sepeti içerisinde yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte, “Benimle Evlenir misin Tuğçem” diyerek kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Kız Arkadaşı Tuğçe, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine büyük şaşkınlıklar içerisinde evet dedi. Tahsin Ay, teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına yüzüğünü taktı.

Sürpriz evlilik teklifi karşısında çok heyecanlandığını belirten Tuğçe Koç, ”Şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim ve ne hissettiğimi bilmiyorum” dedi.

Erkek Arkadaşı Tahsin Ay ise ”Hayatımın en güzel anlardan biri, bu anı hazırlamak için baya bir uğraş verdik. Arkadaşlar da gayet güzel yardımcı oldu hepsine teşekkür ederiz, ben zaten Nevşehirliyim kız arkadaşımın ilk defa geldiği burada böyle bir sürpriz olması güzel bir şey oldu. İnşallah mutlu bir yaşam olur bizim için” dedi.