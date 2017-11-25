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25 Kasım 2017 10:22

Rektör Bağlı: "CHP, AK Parti’ye muhalif olmak için terör sopası kullanıyor"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Bağlı:

25 Kasım 2017 10:22

Dr. Mazhar Bağlı, CHP’nin sırf AK Parti’ye muhalefet edebilmek adına terör sopasını kullandığını ileri sürdü.


Dr. Mazhar Bağlı, HDP’nin PKK’nın bir uzantısı olduğu için siyasi parti olarak görmenin zor olduğunu ifade ederken CHP’nin ise AK Parti’ye sırf muhalefet olmak için terör sopasını kullandığını ileri sürdü. Bağlı, "Bizim mücadelede azmimizi kıran bana göre Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu gibi en önemli unsur içeride bir birlik sağlanamamış olması ya da AK Parti’ye muhalefet etmek için başka unsurlar üzerinden bir operasyon yöneltiliyor olmasına göz yummak yahut da bundan keyif almak bu terör örgütleri terör sopasıyla hükümete muhalefet etmek. Hakikaten kabul edilebilir bir durum değildir. Ülke sevgisiyle, memleket aşkıyla asla bağdaştırılabilir bir durum değil. Muhalefet partilerinin özellikle CHP’nin HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğümüzde bir siyasi parti olarak görmek zor. Ama münhasırın CHP’nin AK Parti’ye muhalefet etmek için terör sopasını kullanması ve Türkiye’ye karşı özel bir husumeti olduğu açık bir biçimde görülen terör örgütlerini kollayan ABD gibi emperyal güçle iş birliği içerisinde olması Türkiye’nin mücadelesini biraz daha zorlaştırıyor. Yani yükü daha da ağırlaştırıyor. Zaten yükümüz ağır. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben 15 Temmuz’da milletimizin nasıl cezbeye kapılmışçasına ülkesini ve memleketini savunmak için ölümü göze aldığını bizzat görenlerden birisiyim. Bu kararlılık ve cesaret olduğu sürece bunlar ve bunların benzeri iş birlikçilerinin ülkemize yönelik operasyonlarının bir karşılığının olacağına ihtimal vermem. Tabi bir operasyon yapıldığı zaman elbette onlar da biliyorlar ki nihai bir hedef elde edemeyeceklerdir. Yani ülkeyi tamamen bir kaosa sürükleyemeceklerdir. Ama ülkeye ne kadar zarar verebilirler bunun hesabını yapıyorlar" dedi.




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