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21 Kasım 2017 14:09

Rektör Bağlı, İran’da Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kuruluna katıldı

Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu (MAÜB) Toplantısına katılmak üzere İran’a giden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Bağlı, İran’da Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kuruluna katıldı

21 Kasım 2017 14:09

Dr. Mazhar Bağlı, ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu.


Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şükrü Velioğlu, Yapı İşleri Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Uzm. Damla Bülbüloğlu ile İran Mohagheghe Erbebil Üniversitesinde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, MAÜB üyesi üniversite Rektörlerinin ve davetlilerin katıldığı, iki gün süren toplantıda MAÜB’ün kuruluşundan bu güne kadar geçen süreçte yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, birliğin gelişimine yönelik yeni kararlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca, öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi, ortak akademik programların açılması, karşılıklı dil enstitüleri ile yaz okulları açılmasının planlaması ve uluslararasılaşmayı desteklemeye yönelik değerlendirmeler ve ortak çalıştayların düzenlenmesi ele alındı.


İkili İşbirliği Görüşmelerinde Bulunuldu


Toplantı sonrası MAÜB üyesi ve davetli üniversite Rektörleri ile bir araya gelen ve üniversite hakkında kendilerine bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu.


Üniversite Standı Büyük İlgi Gördü


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, MAÜB Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapan Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde üniversiteler için tanıtım fuarına katıldı. Üniversitenin fuar alanındaki standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken birçok ziyaretçi üniversiteyi daha yakından tanıma imkanı buldu.




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