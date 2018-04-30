Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 16:14

Rektör Bağlı, Nevşehirspor’u tebrik etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Rektör Bağlı, Nevşehirspor’u tebrik etti

30 Nisan 2018 16:14

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehirspor’un 3.Lige çıkmasından dolayı kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Bağlı, Nevşehirspor’un Ödemişspor’u 3-2 mağlup ederek 13 yıl aradan sonra 3.Lige çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Bağlı, “Sezon boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını alarak hak ettikleri yer olan Profesyonel Lig’e 13 yıl aradan sonra yeniden yükselme başarısı gösteren Nevşehirspor bizlere çok büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Spor kulüplerinin ait oldukları şehrin tanınırlığına, turizmine, dolayısıyla ekonomisine yaptıkları katkılar gözetildiğinde bu başarının şehrimize gelecekte büyük faydaları olacağını belirtmek isterim. Bu vesileyle bundan sonraki yıllarda da bu başarının devam etmesini temenni ederek, Nevşehirspor’u, futbolcularını, kulüp yöneticilerini ve onları yalnız bırakmayan taraftarları canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç