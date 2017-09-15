Ressam Ayten Baran Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesinde

Bugün saat 17.00’da açılışı yapılacak olan ‘Renkli Dünya’ adlı sergi Mustafapaşa’da bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesinde açılacak. Tuval yerine ebru ve telis kumaşı kullanması ile bilinen Sanatçı, 20 eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sanatseverler 20 Eylül’e kadar sergiyi gezebilecek.

Ressam Ayten Baran kimdir?

Malatya doğumlu olan Ayten Baran, Bakırköy Kız Meslek Lisesindeki okul hayatının ardından Ressam Mehmet Öz ve Ressam Ahmet Şahit’ten uzun yıllar eğitimler aldı. 10 yıldır kendi atölyesinde resim yapan Sanatçı, ebru ve telis kumaşı üzerine yaptığı yağlı boya tablolarla tanınıyor. Sanatçının yurtdışı ve yurtiçinde açtığı 29 kişisel sergisi bulunmaktadır.