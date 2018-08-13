Seçen, Nevşehir’e içme suyu müjdesini verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi ile Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliği ile Senirin Arzu Kamber mevkiinde açılan bir kuyudan bulunan saniyede 25 litre akışkanlığa sahip kaliteli içme suyunun, şehir şebekesine bağlanması amacıyla 1750 metre uzunluğundaki şebeke bağlantı hattındaki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Seçen, vatandaşlara saniyede 25 litre akışkanlığa sahip içme suyunun şehir şebekesine yarın sabahtan itibaren aktarılmaya başlanacağı müjdesini verdi.