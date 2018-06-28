Şehir içi toplu taşımacılıkta kartlı sisteme geçilecek

Önümüzdeki günlerde uygulamaya konulması planlanan Kartlı Sistem ile şehir içi toplu yolcu taşımacılığında ciddi kolaylıklar sağlanacak.

Nevşehir’de şehir içi yolcu taşımacılığında Kartlı sisteme geçiş amacıyla Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz başkanlığında ilk toplantı da yapıldı.

Nevşehir Belediyesinin, vatandaşların şehir içi toplu ulaşımını daha ve konforlu bir şekilde kullanmasını temin edilmesini hedefleyen Kartlı sistem ile daha konforlu bir şehir içi ulaşımı gerçekleştirilmiş olacak.

Kartlı sistemin devreye girmesiyle birlikte kredi kartı ve akıllı telefon da kullanılarak temassız şekilde şehir içi toplu taşımadan yararlanılabilecek.

Kartlı sistemin uygulanmasıyla birlikte şehrin değişik noktalarında kartlı sistem dolum istasyonları da oluşturulacak.

Şehir içi toplu taşımanın çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklerden yararlanarak yapılmasını sağlanması yönünde çalışmalar kapsamında merkezi noktalarda akıllı durak sistemi de hayata geçecek. Akıllı duraklarda oluşturulacak sistem ile hat otobüslerinin kaç dakika sonra durakta olabileceği rahatlıkla öğrenilebilecek.