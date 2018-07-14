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14 Temmuz 2018 16:30

Şehit çocukları ATV’lerde Kapadokya vadilerini keşfettiler

Nevşehir Belediyesinin misafiri olan 15 Temmuz şehitlerinin çocukları, ATV motorları ile Kapadokya bölgesinin vadilerini keşfetme imkanı buldular.

Şehit çocukları ATV’lerde Kapadokya vadilerini keşfettiler

14 Temmuz 2018 16:30


Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmeyi sürdüren 15 Temmuz Şehitlerinin çocukları için Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde ATV motorları ile vadi turu düzenlendi.


Firma yöneticileri tarafından ATV kullanımı , sürüş tekniği ve güvenliği konusunda bilgiler alan 20 şehit çocuğu, rehberler eşliğinde Göreme’nin yeni oluşmakta olan peribacaları ile büyülü bir güzellik ortaya koyan Güllüdere ve Kılıçlar Vadisi’nde geziye çıktı.


Şehit çocukları yaklaşık 30 dakika boyunca devam eden geziden oldukça memnun kaldı.




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