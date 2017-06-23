Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 09:49

Şeker tadında bayram geçirmek isteyenlerin tercihi Kapadokya oldu

Peribacaları, kayadan oyma eğlence merkezleri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya, Ramazan Bayramı’nı yüzde yüz doluluk oranı ile geçirecek.

Şeker tadında bayram geçirmek isteyenlerin tercihi Kapadokya oldu

23 Haziran 2017 09:49


Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla doluluk oranının yüzde 80 ila 85’e ulaştığını ifade etti. Doluluk oranının yüzde yüze ulaşacağını söyleyen Dinler, "Bu Ramazan Bayramı’nda uzun bir tatil süresi olmayacak, kısa bir tatil süresi olacak. Kapadokya gibi kültür turizmi yapan merkezler hep bu kısa tatillerden faydalanacaktır. Aynı şekilde bu Ramazan Bayramında da faydalanacağız. Bölgemizde bugün itibarıyla Ramazan Bayramının bir ve ikinci gününde yaklaşık yüzden 80 ila 85 oranında doluluğa ulaşmış vaziyette. Bayram günü geldiği zaman münferit misafirler ile birlikte yüzde yüz doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



"Herkesi Kapadokya’ya davet ediyoruz"


KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Ramazan Bayramı nedeniyle henüz kararını verememiş vatandaşlara da seslenerek "Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliğini görmek için herkesi Kapadokya’ya davet ediyoruz" dedi. Dinler, "Şimdi Kapadokya 12 ay dört mevsim şeklinde güzel. Fakat şuan yaz mevsiminde olmamıza rağmen bahar aylarını yaşıyor gibiyiz. Bölgemiz balonlar için uygun, at binmek için uygun, otellerimiz uygun ve Kapadokya’nın tam mevsimi diyoruz. Bu yüzden herkesi Kapadokya’ya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!