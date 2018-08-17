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17 Ağustos 2018 09:37

Tehditle para alan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit ederek zorla para istediği ileri sürülen şahıs, gözaltına alındı.

Tehditle para alan şahıs yakalandı

17 Ağustos 2018 09:37


Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde mağdur bir şahsın kendisini silahla tehdit ederek zorla para istediğini iddia ettiği O.A.’dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından O.A. evinde gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsat süresi geçmiş yivsiz av tüfeği, özel imal edilmiş 6 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kelepçe ve 1 adet biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "şantaj, tehdit, hakaret ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edilen O.A., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.




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