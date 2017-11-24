Türkiye’de yılın ilk 10 ayında 240 kadın öldürüldü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü programı düzenlendi. Üniversite kongre merkezinde düzenlenen programa, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin, NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Program Güzel Sanatlar Fakültesi bölümü öğretim görevlileri tarafından müzik dinletisiyle başlarken burada konuşan NÜKÇAM Müdürü Doç Dr. Leyla Kahraman 2017 yılının ilk 10 ayında 240 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü söyledi. Kahraman, “Bugün de güne kadın cinayeti ile uyandık. Kadına yönelik şiddet haberleriyle uyandık. Yalnızca Ekim ayında 41 kadın yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk 10 ayında en az 240 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. 77 kadına tecavüz edildi. 207 kadın tacize uğradı. 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. 338 kadına şiddet uygulandı. 240 kadından en az 11’i koruma kararı altında öldürüldü” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin ise burada yaptığı konuşmada, “Kadınlar, ülke, etnik köken, sınıf, dil, ekonomik veya sosyal sıkıntı gözetilmeksizin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmaktadır. Küresel bir sorun olarak ortaya çıkan kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit ediyor. Ve toplumsal hayata olan katılımını engelliyor” şeklinde konuştu.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan’da konuşmasında kadına yönelik şiddeti hep eğitime bağlandığını ancak eğitim modelinin hiç tartışılmadığını söyledi. Sinan, “Hep bu şiddetin nedenini eğitime bağlarız. İşte eğitim olsa böyle olmaz. Hiç üniversite mezunu cinayet işlemiyor mu? Hiç lise mezunu cinayet işlemiyor mu? Hiç zengin olan cinayet işlemiyor mu? Hep fakir, eğitimsiz, yoksul kişiler mi cinayet işliyor. Hayır. O zaman evet bunun çözümü eğitimde. Eğitimde ama o zaman eğitimde ki modelimizi tartışmamız lazım. Biz nasıl bir eğitim veriyoruz. İnsanlık konusunda nasıl bir eğitim veriyoruz” diye konuştu.

Program konuşmaların ardından panel ile devam etti.