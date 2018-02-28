Uçhisar Belediyesi tarafından başlatılan meydan projesi kapsamında meydanda bulunan ağaçlar sökülerek başka yerlere dikildi. Olayın bazı yaygın basın organlarında, çevre düşmanlığı şeklinde aksettirilmesinin ardından, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, basın açıklaması yaptı ve "Evde yaşlı anne ve babalarına bakamayanlar evde kedi köpek besliyor hayvan sever oluyor, yine evde anne ve babasına bakmayanlar ağaç sever oluyor" dedi.

Söz konusu haberlerin yanıltıcı olduğunu savunan Karaaslan, “Meydan projemiz ve ağaç sökümlerimiz ile ilgili çok büyük eleştiriler vardı. Bu maalesef zamanımızda şimdi hayvan severler ve ağaç severler modası aldı gidiyor furyasındayız. Çok özür dilerim tırnak içerisinde, yaşlı annelerine babalarına bakmıyorlar, evde köpek, kedi besliyorlar sonra bunlar hayvan sever oluyor. Aynen annelerine babalarına bakmayıp da burada ağaç söküyor diye bizi eleştirenler Uçhisarlı olmayıp dışarıdan gelen bazı aklı evveller var. Biz Uçhisar’da yaşayan insanlar olarak sanki Uçhisar’ı korumuyoruz da onlar Uçhisar’ı koruyor algısındalar. Bunların hepsi yanıltıcı haberlerdir. Şimdi biz burada meydan projesinde doğal olarak bazı ağaçları yerlerinden oynatmak zorunda kaldık. O ağaçları da daha önceden gerekli işlemleri yaptırıp başka mekanlara taşıma işlemini gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu eleştirilere katılmıyoruz. İnşallah başarıyla görevlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’a basın açıklamasında, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker’in yanı sıra partililer ve belediye meclis üyeleri de destek verdi. Basın açıklamasının ardından, Karaaslan katılımcılara Meydan Projesiyle ilgili brifing verdi.