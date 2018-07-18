Uçhisar Belediyesi yol çalışmalarına ve park yenilemeye devam ediyor

Belediye ekipleri, kasaba genelindeki tüm parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor ve bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda başlatılan Turgut Özal Caddesi’ndeki yol ve kaldırım çalışmaları da devam ediyor.

Park alanlarını yerinde inceleyen Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Oyun parkları çocukların dışarıda enerji atmaları, temiz havanın tadını çıkarmaları ve diğer çocuklarla oynamaları için bir araçtır. Bu alanlar çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de bir araya geldikleri ortak bir alandır. Çocuklarımızı, günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin temel görevleri arasındadır. Bu maksatla kasabamızın genelinde güvenli ve eğlenceli oyun grupları planladığımız park alanlarındaki yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz“dedi.