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15 Nisan 2017 09:50

Uçhisar’da, Kapadokya Tasarım Çalıştayı gerçekleştiriliyor

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü öğrencilerinin düzenlediği “Yerel’i Anlamak” temalı çalıştayların ilki olan “Kapadokya Tasarım Çalıştayı”, Uçhisar Belediyesi toplantı ve düğün salonunda gerçekleştiriliyor.

Uçhisar’da, Kapadokya Tasarım Çalıştayı gerçekleştiriliyor

15 Nisan 2017 09:50


Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından desteklenen çalıştayın atölye çalışmalarının tamamı Uçhisar’da yapılıyor. Çalıştaya yurt dışından da öğrenciler katılım sağlıyor. 12-15 Nisan tarihleri arasında sürecek çalıştay kapsamında kent okumalarını içeren atölyelerin çıktıları 15 Nisan Cumartesi günü Argos Bezirhane’de halka açık bir panelde sunulacak.


Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin çalıştayını ziyaret eden Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, üç gün sürecek çalıştay boyunca öğrencileri Uçhisar’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Mimarlık ve Tasarım Kulübü öğrencileri, desteklerinden dolayı Başkan Karaaslan’a teşekkür ettiler.




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