Uçhisar’da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı

Öğle namazını Merkez Camii’nde kılan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan namazdan sonra camii’deki bayramlaşmaya katıldı. Ardından Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği bahçesinde hemşehrileriyle bayramlaşan Başkan Karaaslan, konuklarına şeker, kolonya ve tatlı ikramında bulundu.

Başkan Karaaslan, bayramlaşmada “Uçhisarlı hemşerilerimizle bir arada olmanın sevincini ve bayramın birlik, beraberlik ve bereketini paylaşıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum ve aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum.” dedi.