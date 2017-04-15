Ünver, Şehit yakınları ve Gazilere yemek verdi

Nevşehir Modern Sebze Pazarında Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen’in ev sahipliğinde verilen yemekte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık’ın yanı sıra bazı daire müdürleri de hazır bulundu.

Yemekte Vali Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Açıkgöz, Göktürk ve Gizligider ile Belediye Başkanı Ünver, şehit aileleriyle ve gazilerle sohbet etti. Yemek sonrasında da şehit yakınları protokol mensupları ile birlikte günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.