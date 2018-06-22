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22 Haziran 2018 11:55

Uyuşturucu taciri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu uyuşturucu taciri yakalandı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

22 Haziran 2018 11:55


Edinilen bilgilere göre, İl dışından yabancı uyruklu şahısların Nevşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisinin ardından çalışmalara başlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu B.P. ve M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 43,20 gram eroin geçirilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.P. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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