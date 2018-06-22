Uyuşturucu taciri tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl dışından yabancı uyruklu şahısların Nevşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisinin ardından çalışmalara başlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İran uyruklu B.P. ve M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 43,20 gram eroin geçirilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.P. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.