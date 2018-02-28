Toplantıda, “22-25 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Travel Expo Ankara Fuarına Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğince organize edilen 2018 yılı yurtdışı fuarlardan 10-12 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek “INTOUR MARKET (ITM) 2018” ve 15-18 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek olan “MITT MOSKOVA” Turizm Fuarına KAP-HİB’ce katılımın sağlanması işi ile ilgili detayların görüşülüp değerlendirilmesi konularından oluşan gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.