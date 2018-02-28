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28 Şubat 2018 09:09

Vali Aktaş Başkanlığında KAPHİB toplantısı yapıldı

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Birlik Encümen toplantısı, Vali Aktaş başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Vali Aktaş Başkanlığında KAPHİB toplantısı yapıldı

28 Şubat 2018 09:09


Toplantıda, “22-25 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Travel Expo Ankara Fuarına Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğince organize edilen 2018 yılı yurtdışı fuarlardan 10-12 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek “INTOUR MARKET (ITM) 2018” ve 15-18 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek olan “MITT MOSKOVA” Turizm Fuarına KAP-HİB’ce katılımın sağlanması işi ile ilgili detayların görüşülüp değerlendirilmesi konularından oluşan gündem maddeleri görüşüldü.


Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.




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