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20 Haziran 2017 11:05

Vali Aktaş Umuda Bir Adım Engelliler Derneği iftarına katıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş Umuda Bir Adım Tüm Engelliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Vali Aktaş Umuda Bir Adım Engelliler Derneği iftarına katıldı

20 Haziran 2017 11:05


Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tafana Restoranda gerçekleştirilen iftar programına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hüseyin Şener, Umuda bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hülya Belirir, özel insanlar ve aileleri katıldı.


Umuda bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hülya Belirir, tüm davetlilerin Ramazan ayını tebrik ederken özel insanlarımızın ve ailelerini bu özel gecede yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim dedi.


Vali İlhami Aktaş ise böylesine özel ve anlamlı bir iftar programında özel insanlar ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken hafta sonunda başlayacak olan Ramazan Bayramlarını kutladı.




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