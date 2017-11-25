Yabancı Diller Yüksekokulunda ‘A cup of English’ etkinlik alanı açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan ‘A cup of English’ etkinlik alanının açılışına Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye’nin ABD Şikago Eğitim Ateşesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç, Müdür Yardımcıları Okt. Barış Eriçok, Okt. Merve Bulut, Temel Diller Bölüm Başkanı Hatice Özgan Sucu, Modern Diller Bölüm Başkanı Yasin Kızılay, Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli okutmanlar, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan ve günümüzde artık birkaç dil bilmenin önemine değinen Rektör Bağlı, “Dünya hızla değişiyor ve bu değişimin içinde ana dilimizin yanına birkaç dil daha öğrenerek kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz de üniversite olarak siz değerli öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretiminizi tamamlayarak, hızla büyüyerek gelişen ülkemize ve insanlığa daha faydalı birer birey olmanızı amaçlıyor, bunun için çalışıyoruz. Yabancı Diller Yüksekokulumuzda siz değerli öğrencilerimizin hem dil eğitiminizi geliştirebileceğiniz ve pratik yapabileceğiniz hem de hoş vakit geçirebileceğiniz bir etkinlik alanı oluşturduk. İçerisinde; İngilizce TV yayını, İngilizce kelime oyunları, İngilizce kitapların yanı sıra tamamı ücretsiz ikramlar eşliğinde isteyen arkadaşlarımız buradan faydalanabilecekler” dedi.

Konuşmalarının ardından katılımcılar eşliğinde etkinlik alanının açılışını gerçekleştiren Rektör Bağlı, etkinlik alanını gezdi.