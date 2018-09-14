Yaşlı çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi çözülmeyi bekliyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde önceki gün meydana gelen olayda yaşlı çiftin yakılarak öldürülmesi olayının çözmek için jandarma ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir çobanın araç içerisinde yakılmış iki ceset bulduğunu ihbar etmesinin ardından cesetlerin Nevşehir'de galericilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Şahin Akkoç ve eşi 73 yaşındaki Ayfer Akkoç'un olduğu tespit edilmişti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin incelenmesine devam ettiği öğrenildi.

Aile Yakınları Adli Tıp Kurumuna Çağrıldı

Ankara Adli Tıp Kurumunda incelemeleri devam eden Mustafa Şahin Akkoç ve Ayfer Akkoç'un incelemelerine devam edilen adli tıp kurumuna dün çiftin aile yakınları çağrıldı. Aile yakınlarından kan örneği alındığı öğrenilirken çiftin kesin ölüm sebebinin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi incelemelerinin devam ettiği Mustafa Şahin ve Ayfer Akkoç çiftinin cenazeleri otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.