10 kaburgası kırılan 65 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

70 yaşındaki Muzaffer Çetin, bahçesinde kayısı ağacından düşerek yaralandı. Solunum sorunları nedeniyle tedavi altında olan yaşlı adam, kaburgasındaki 10 kırığın ameliyat edilmesi sonrası normal hayatına döndü.

Niğde’de ilk kez Yelken göğüs ameliyatı yapıldı

Trafik kazalarında veya yüksekten düşme olaylarında sık karşılaşılan kaburga kırıkları ve akciğer yırtığı erken müdahale gerektiren, geç kalınması durumunda ölüme sebebiyet veren bir durum olduğuna vurgu yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Murat Kuru, "Hastamız yaklaşık 5 metre yükseklikteki ağaçtan düşme sonrası bize başvurdu. Hastanemizde yapılan tetkiklerde sol akciğerde bir kanama, yine sol göğüs kafesinde yaklaşık 10 tane kaburga kırığı tespit ettik.Yapılan tetkikler sonrası ameliyat olması gerektiği uygun olacağı yoksa yoğun bakımda makineye bağlama gereksinimini tespit ettik. İlerleyen zamanlarda yaşının da dolayısıyla yoğun bakım sürecinin biraz problemli olacağını düşündük ve erken dönemde ameliyat önerdik. Kırık 10 kaburgasının uygun 3 kaburgasına platin koyarak ameliyatımızı gerçekleştirdik. Sonrasında yaklaşık 2 gün içerisinde ayağa kalktı ve 4 gün içerisinde taburcu oldu. Gayet sağlıklı şimdi ve ikinci poliklinik kontrolüne ayakta geldi ve bizi mutlu eden bir hastamız. Niğde’de bu tür bir ameliyat ilk kez gerçekleştirildi tabi bütün kaburga kırıklarına gerçekleştirdiğimiz bir ameliyat değil bu. Seçilmiş uygun hastalarda gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında hastalarımızı ayağa kaldırmamız ve kötü seyreden yelken göğüs dediğimiz birden fazla kaburganın farklı yerlerden kırılmasıyla göğüs kafesinin solunumu yeteri kadar yapamayacağını gördüğümüz hastalarda uygun bir ameliyat şekli olarak görüyoruz.Bundan sonra da uygun hastalarımıza uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

5 metre yükseklikteki ağaçtan düşerek kaburgaları kırılan ve Dr. Kuru’nun başarılı operasyonuyla hayata tutunan Muzaffer Çetin ise doktora teşekkür etti.