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13 Temmuz 2018 12:08

15 Temmuz’u anlatan Fotoğraf sergisi açıldı

Niğde’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz’u anlatan Fotoğraf sergisi açıldı

13 Temmuz 2018 12:08


26 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.


Niğde Valiliği önüne açılan sergiye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kurum müdütleri ve davetliler katıldı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu sergide bu etkinliklerden sadece bir tanesidir. Amacımız bu hain darbe girişimini unutmamak unutturmamak hep hatırlamak ve çocuklarımıza ve torunlarımıza da bu hain darbe girişimini anlatmak” dedi.




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