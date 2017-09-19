AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir kongrede aday olmayacak

olağan il kongresinde il başkanlığına aday olmayacağını belirtti.

Emrah Özdemir, birkaç gün içerisinde daha detaylı bir basın açıklaması yapacağını belirtirken, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ‘’Ak Parti İl Başkanlığından istifa etmiyorum. Sadece il kongresinde aday olmayacağımı açıklamak istiyorum. Memleketim, teşkilatım ve hemşehrilerime hizmet edebilmek için bu davada görev aldım. Bu sorumluluk bilinci ile 4 yılı aşkın süredir başkanlık görevimi yerine getirmeye gayret ettim. Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda 6.olağan kongrede yeniden aday olmama kadarı aldım. 2010-2012 yılları arasında il yönetim kurulu üyeliği, 2012-2013 yıllarında Seçim İşleri Başkanlığı ve 2013 yılında bu yana da İl Başkanlığı görevini sürdürüyorum. 4 yıl içerisinde tam 5 seçim süreci yaşadık. Hamdolsun hepsinden büyük başarılar elde ederek çıktık. Halkımızın desteği ile oylarımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Nasıl ki benden önce görev alan il başkanlarımız kendilerine verilen görevi bir dava bilinci ile yaptıysa bende aynı duygu ile bu görevi yaptım. Bundan sonra da partim ve davam için çalışmaya, üzerime düşeni yerine getirmeye çalışacağım.’’ dedi.