AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ile parti üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası şubesine giderek para yatırdı.

İl Peşin, yaptığı açıklamada, Türk dünyasının umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim kampanyasında destek verdiklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve dünya için inşallah bu seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçtireceğimizden emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.