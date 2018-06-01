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01 Haziran 2018 09:49

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

AK Parti Niğde Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için bağış yaptı.

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

01 Haziran 2018 09:49


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ile parti üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası şubesine giderek para yatırdı.


İl Peşin, yaptığı açıklamada, Türk dünyasının umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim kampanyasında destek verdiklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve dünya için inşallah bu seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçtireceğimizden emin olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.




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