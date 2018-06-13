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13 Haziran 2018 13:56

Amatör spor kulüplerine 185 bin TL yardım yapıldı

Niğde’de faaliyet gösteren 43 amatör spor kulübüne, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 185 bin TL nakdi yardım eşit şekilde törenle dağıtıldı.

Amatör spor kulüplerine 185 bin TL yardım yapıldı

13 Haziran 2018 13:56

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, amatör spor kulübü yetkilileri ve sporcular katıldı.


Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde’deki amatör spor kulüplerine 185 bin TL nakdi yardım yapıldığını söyledi.


Bu tür yardımların amatör spor kulüplerinin gelişmesi gençlerin spora yönlendirilmesi anlamında çok önemli olduğunu belirten Vali Şimşek şunları dedi: “Amacımız gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan korumak onlara sporun bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamak ve sporu seven sağlıklı nesiller olarak gençlerin geleceğe hazırlanmasını temin etmek. Bu amaçla bu tür yardımlar yapılıyor. Spor kulüplerimiz bu yardımları en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu şekilde de ilimize bu yardımlar en iyi şekilde fayda sağlayacaktır. Devletimiz her zaman spor kulüplerinin ve sporcuların yanında. Bizler onların başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz” dedi.




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