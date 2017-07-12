Anız yangını korkuttu

Korku dolu anların yaşandığı olaya itfaiye anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Olay Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü, Obsar Çukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya mısır dikmek isteyen çiftçinin yaktığı anızın yangına neden olduğu iddia edildi. Yangının çıktığını gören köylüler olayı itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken köylülerin de yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Yangını söndürmeye gelen köylülerin arasında tarla sahiplerinin olmaması dikkat çekti.