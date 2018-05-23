Bakan Eroğlu Niğde’deki 71 Milyon Liralık yatırımın temelini attı

Toplu temel atma ve açılış töreni için Niğde’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sahuru Niğde’de vatandaşlarla birlikte yaptı. Sahur öncesi Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen törende konuşan Eroğlu, Niğde’de yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. 24 Haziran’ın bir seçim değil devletin bekası ve milletin istiklali ve istikbali meselesi olduğunu ifade eden Eroğlu, "AK Parti’yi kapatmak istediler olmadı, Gezi hadiseleriyle ekonomimize darbe vurmak istediler olmadı, 15 Temmuz darbe girişimi de başarılı olmadı. Şimdi Türkiye’nin, yükselen, büyük hedefleri olan bu milletin önünü kesmek için yeni plan uyguladılar. Dediler ki ekonomik olarak Türkiye’yi sıkıntıya sokalım ama özellikle Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan bunu fark ederek oyunu bozmak üzere seçimleri 24 Haziran’a aldı. Artık söz sizde aziz milletim. 24 Haziran bir parti seçimi değil, özellikle devletimizin bekası milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir" dedi.

"Türkiye’yi 10 büyük ülke arasına taşıyacağız"

Türkiye’nin 10 büyük ülke arasına taşıyacaklarını söyleyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘70 sente muhtaç olduğumuz günleri unutmayalım. Özellikle memurların maaşını ödeyebilmek için sadece 500 milyon dolarcık para bulmak için çalmadık kapı bırakılmadı. Uzaydan akaryakıt kuyrukları görüldüğü günleri unutmayalım. Bir IMF memuru geldiği zaman el pençe divan durulduğu günleri unutmayalım. Artık milletimizin başı dik, ekonomi gerçekten güçlü. Şu anda dünyada 17. sıradayız ama satın alma paritesi açısından 13. sıraya yükseldik. Biz büyük bir milletiz. Şanlı bayrağımız var, muhteşem bir tarihimiz var, dolayısıyla 17. ve 13. sırada olmak bize yakışmaz. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız yeni bir hedef koydu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Allah nasip ederse Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi ülkeleri arasına taşıyacağız. Bunun için de sizlerden gayret bekliyoruz. İşte 24 Haziran seçimi bilhassa büyük hedeflerin gerçekleşmesi için bir milat olacak, bir kilometre taşı olacaktır."

Ormanlık alanlarda gelir getirici projeler...

Ormanlık alanlara vatandaşlara gelir getirici ceviz, badem ve bölgede yetişen ağalar dikileceğini belirten Eroğlu, "49 yıllığına 3 yıllık bakımı bizden, yeri, geliri özellikle vatandaşa ait olmak üzere veriyoruz. Neden? Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçtik. Tapulu arazisi olup da bakamayan vatandaşlara, özellikle orman köyünün yakınında ise yüzde 65’i devletten hibe, yüzde 35’i de kendisine ait olmak üzere orayı ağaçlandırmak üzere bir seferberlik yapıyoruz. Bunun için en yakın işletme müdürlüğüne müracaat edin, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verildi. Törenin ardından Bakan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.