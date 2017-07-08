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08 Temmuz 2017 15:20

Başkan Akdoğan belediye meclis üyeleriyle Vali Şimşek’i ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, belediye meclis üyeleriyle birlikte Vali Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dedi.

Başkan Akdoğan belediye meclis üyeleriyle Vali Şimşek’i ziyaret etti

08 Temmuz 2017 15:20


Belediye Başkanı Akdoğan, belediye meclis üyeleriyle birlikte son valiler kararnamesiyle Niğde Valiliği’ne atanan Şimşek’i makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Şimşek meclis üyeleriyle tanıştı, Başkan Akdoğan’dan belediye meclis çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve beraberindeki meclis üyelerine tek tek teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Vali Yılmaz Şimşek, uyum içerisinde ve hep birlikte Niğde için çalışarak hayırlı hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.




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