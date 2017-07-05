Bisiklet sporcuları Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek istenen organizasyonda bisikletle yola çıkan 4 kişilik grup Konya’dan Niğde’ye ulaştı.

Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz öncülüğünde Konya’dan 1 Temmuz günü yola çıkan ekip sırasıyla, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli üzerinden 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Şehitler köprüsüne ulaşacak. Ömer Halisdemir’in mezarından alınan bir parça toprağı da Çanakkale Şehitliğine gömecek olan ekip, şehit ailelerini ziyaretlerinde ailelerden aldıkları mektupları da Cumhurbaşkanına ulaştıracak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Ülke büyük bedeller ödedi. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle herkesin gözbebeği olan bir takım hainlerin sahnelediği ihanet girişimini hep beraber yaşadık. 15 Temmuz Bisiklet Turu, 1 Temmuz itibariyle Konya’dan yola çıktı. Ereğli üzerinden ilk ilimiz olan Niğde’ye ulaştık. Biz bu yolculuğa 19 günlük kutlu yolculuk diyoruz. Niğde’den sonra Aksaray şehitliğimizi ziyaret edip daha sonra da Ankara’da 4 günlük bir programımız olacak. Daha sonra Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli üzerinden inşallah 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde olacağız. Daha sonra da 18 Mart Çanakkale Şehitliğinde turumuz sona erecek. Biz şehit Ömer Halisdemir’in mezarından alacağımız bir parça toprağı da Çanakkale Şehitliğine ulaştıracağız. Tabi şehit ailelerimizden aldığımız toprakları da Ankara’ya ulaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz”."15 Temmuz Bisiklet Turu" kapsamında yola çıkan ekibi Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri Çukurkuyu kasabasında karşıladı. Niğde Halk Sağlığı ekiplerinin de Bisikletle korteje katılmasıyla 5 kişilik grup 150 kişiye ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ise şunları söyledi: “15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemiz çok büyük zarar görmüştür. Bunla alakalı olarak Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Konya Sağlık Sen’in başlatmış olduğu bu bisiklet turundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel projeyi gerçekleştiren müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.